ОК МП моб 8312
От проверок «вслепую» ФНС перешла к цифровой слежке: как защитить себя

Нейросети против схем: как налоговая видит вас насквозь. Все изменения в налоговом администрировании 2026 года, о которых обязан знать каждый налогоплательщик.

Налоговая служба сменила тактику: от проверок «вслепую» ФНС перешла к тотальной цифровой слежке. В 2026 году искусственный интеллект стал главным инспектором. Он не пропускает ни одной операции, анализирует каждый платеж и видит разрывы в цепочках задолго до того, как вы подадите декларацию.

Узнайте о новых проверках: приходите на бесплатный вебинар «ИИ на службе ФНС и налоговое администрирование в 2026 году». Он состоится 23 марта в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Искусственный интеллект ФНС-2026: как нейросети АСК «НДС-4» и «платформа Puzzle RPA» сканируют все по налогоплательщику. Почему ИИ видит схему дробления бизнеса раньше, чем вы заключите первый договор.

  2. Что именно видит программа в ваших банковских выписках, IP-адресах и даже в геометке вашего офиса.

  3. Порядок расчета пени 2026.

  4. Экстерриториальный принцип: как ИИ передает вашу проверку в другой регион, не спрашивая вашего согласия.

  5. Период налоговой проверки.

  6. Расширение полномочий инспекторов при допмероприятиях благодаря данным, собранным ИИ.

  7. ВКС с инспекцией: теперь можно общаться с налоговой по видео-конференц-связи, но есть нюансы.

  8. Архив под прицелом: требования по п. 2 ст. 93.1 НК РФ — почему налоговая теперь легко истребует документы за 5 лет и как ИИ находит в них старые ошибки.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, член Союза «Палаты налоговых консультантов».

Ждем вас на вебинаре 23 марта в 11:00 мск!

