ИФНС праве без предупреждения проводить выездные мероприятия без согласования с прокуратурой

Налоговые органы при контроле расчетов и применения ККТ могут проводить однодневные выездные проверки.

Представители УФНС по г. Москве рассказали владельцам общепита о правилах применения касс и контроле за нарушениями. Особое внимание было уделено формам контроля за соблюдением законодательства о ККТ.

«Налоговая служба имеет право без предупреждения проводить выездные мероприятия, которые длятся не более одного дня и не требуют согласования с прокуратурой. Если в ходе такого мероприятия выявляются признаки нарушений, инспектор вправе незамедлительно провести контрольную закупку. При обнаружении нарушений сотрудники налоговых органов вправе приступить к другим контрольным мероприятиям. Все результаты вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (proverki.gov.ru)», — пишут налоговики.

Они также напомнили о праве бизнеса обжаловать решения контрольных органов: жалоба подается через портал Госуслуг в течение 30 календарных дней.