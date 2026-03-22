ИФНС праве без предупреждения проводить выездные мероприятия без согласования с прокуратурой
Представители УФНС по г. Москве рассказали владельцам общепита о правилах применения касс и контроле за нарушениями. Особое внимание было уделено формам контроля за соблюдением законодательства о ККТ.
«Налоговая служба имеет право без предупреждения проводить выездные мероприятия, которые длятся не более одного дня и не требуют согласования с прокуратурой.
Если в ходе такого мероприятия выявляются признаки нарушений, инспектор вправе незамедлительно провести контрольную закупку.
При обнаружении нарушений сотрудники налоговых органов вправе приступить к другим контрольным мероприятиям. Все результаты вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (proverki.gov.ru)», — пишут налоговики.
Они также напомнили о праве бизнеса обжаловать решения контрольных органов: жалоба подается через портал Госуслуг в течение 30 календарных дней.
