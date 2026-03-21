🚚 Названы основные плюсы перехода на ЭДО в перевозках
Досрочное внедрение электронного документооборота позволит бизнесу заранее протестировать технологию, подстроить свои внутренние процессы и подготовиться к работе в новых условиях.
«Помимо выполнения требований закона, использование электронных перевозочных документов дает ряд существенных преимуществ, выражающихся в экономии времени и средств. В частности, сокращаются расходы на обслуживание печатающей техники, приобретение бумаги и оплату курьерских услуг», — объяснили налоговики.
И добавили, что:
Электронные документы невозможно потерять. Они надежно хранятся в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и у операторов информсистем.
Значительно быстрее взаиморасчеты: оплата за перевозку поступает в среднем на 20 дней быстрее благодаря отсутствию необходимости отправлять бумажные оригиналы грузоотправителю.
Все участники перевозки работают с единой версией документа, изменения отражаются одновременно для всех сторон, а доступ проверяющих к информации о перевозках упрощается, что снижает количество запросов в адрес бизнеса.
