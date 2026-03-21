🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Перевозка

🚚 Названы основные плюсы перехода на ЭДО в перевозках

С 1 сентября 2026 года все участники перевозок независимо от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы или заявки на перевозку, экспедиторские документы, железнодорожную накладную и грузовую накладную при авиаперевозках.

Досрочное внедрение электронного документооборота позволит бизнесу заранее протестировать технологию, подстроить свои внутренние процессы и подготовиться к работе в новых условиях.

«Помимо выполнения требований закона, использование электронных перевозочных документов дает ряд существенных преимуществ, выражающихся в экономии времени и средств. В частности, сокращаются расходы на обслуживание печатающей техники, приобретение бумаги и оплату курьерских услуг», — объяснили налоговики.

И добавили, что:

  • Электронные документы невозможно потерять. Они надежно хранятся в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и у операторов информсистем.

  • Значительно быстрее взаиморасчеты: оплата за перевозку поступает в среднем на 20 дней быстрее благодаря отсутствию необходимости отправлять бумажные оригиналы грузоотправителю.

  • Все участники перевозки работают с единой версией документа, изменения отражаются одновременно для всех сторон, а доступ проверяющих к информации о перевозках упрощается, что снижает количество запросов в адрес бизнеса.

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

