❌ Когда нельзя привлечь медиатора в решению налогового спора
Основная задача медиатора — помочь сторонам (налогоплательщику и налоговому органу) в прояснении ситуации и выработке решения, которое устроит обе стороны.
Медиатор сохраняет нейтралитет и не оценивает материалы по существу спора.
Основное условие привлечения медиатора в урегулирование спора — доверенность как на представителя налогоплательщика, оформленная в соответствии с НК РФ.
Процедура урегулирования проходит в формате диалога (очно или по видеосвязи), с обменом документами и заслушиванием пояснений сторон. Но без видео- или аудиозаписи.
УФНС обращает внимание, что привлечение медиатора невозможно:
если материалы переданы в правоохранительные органы;
открыто конкурсное производство;
есть риск нарушения сроков, установленных НК.
Любая сторона может отказаться от участия медиатора на любом этапе.
