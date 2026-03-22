ОК МП моб 8312
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Налоговые споры

❌ Когда нельзя привлечь медиатора в решению налогового спора

ФНС запустила бесплатный пилотный проект, в рамках которого есть возможность урегулировать спор с привлечением нейтрального посредника — медиатора.

Основная задача медиатора — помочь сторонам (налогоплательщику и налоговому органу) в прояснении ситуации и выработке решения, которое устроит обе стороны.

Медиатор сохраняет нейтралитет и не оценивает материалы по существу спора.

Основное условие привлечения медиатора в урегулирование спора — доверенность как на представителя налогоплательщика, оформленная в соответствии с НК РФ.

Процедура урегулирования проходит в формате диалога (очно или по видеосвязи), с обменом документами и заслушиванием пояснений сторон. Но без видео- или аудиозаписи.

УФНС обращает внимание, что привлечение медиатора невозможно:

  • если материалы переданы в правоохранительные органы;

  • открыто конкурсное производство;

  • есть риск нарушения сроков, установленных НК.

Любая сторона может отказаться от участия медиатора на любом этапе.

Автор

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим