❌ Когда нельзя привлечь медиатора в решению налогового спора

ФНС запустила бесплатный пилотный проект, в рамках которого есть возможность урегулировать спор с привлечением нейтрального посредника — медиатора.

Основная задача медиатора — помочь сторонам (налогоплательщику и налоговому органу) в прояснении ситуации и выработке решения, которое устроит обе стороны.

Медиатор сохраняет нейтралитет и не оценивает материалы по существу спора.

Основное условие привлечения медиатора в урегулирование спора — доверенность как на представителя налогоплательщика, оформленная в соответствии с НК РФ.

Процедура урегулирования проходит в формате диалога (очно или по видеосвязи), с обменом документами и заслушиванием пояснений сторон. Но без видео- или аудиозаписи.

УФНС обращает внимание, что привлечение медиатора невозможно:

если материалы переданы в правоохранительные органы;

открыто конкурсное производство;

есть риск нарушения сроков, установленных НК.

Любая сторона может отказаться от участия медиатора на любом этапе.