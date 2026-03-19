❗ Минфин поддерживает введение НДС на товары интернет-торговли: законопроект 2026 уже готов

С 2027 года и далее за три года для интернет-торговли могут постепенно ввести общую ставку НДС 22%.

Минфин готов поэтапно ввести НДС на товары интернет-торговли, но решение примет правительство.

Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«С товаров интернет-торговли НДС тоже надо брать. Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом», — сказал чиновник.

Изменения в законодательство уже подготовили.

«Разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. В 2027 году это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%», — уточнил Сазанов.

При этом Минпромторг предлагает ввести НДС сразу одномоментно, а окончательное решение в конечном итоге будет за кабмином, добавил он.