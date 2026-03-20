ОК МП моб 8312
Инвестиционный вычет

Минфин против резкого повышения ФИНВ до 12%

Чтобы принимать решение о пересмотре федерального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, нужно следить за ситуацией хотя бы в течение 6-9 месяцев. Пока что повышать ставку рано, считают в Минфине.

Замминистра финансов Алексей Сазанов выступил против повышения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с 3 до 12%.

Как сообщили глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик, идею повысить ФИНВ сформулировало Минэкономразвития. Также министерство предложило возможность обнулись федеральную часть налога на прибыль.

«Предлагаем мониторить ситуацию и исходя из хотя бы 6-9 месяцев этого года принимать решения о необходимости расширения уровня софинансирования, который предоставляется через ФИНВ», — сказал Алексей Сазанов.

Также он добавил, что сейчас резкие изменения ФИНВ преждевременны. С 1 января 2026 года власти и так предоставили возможность передать право вычета любой организации внутри группы компаний.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим