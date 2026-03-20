Минфин против резкого повышения ФИНВ до 12%
Замминистра финансов Алексей Сазанов выступил против повышения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с 3 до 12%.
Как сообщили глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик, идею повысить ФИНВ сформулировало Минэкономразвития. Также министерство предложило возможность обнулись федеральную часть налога на прибыль.
«Предлагаем мониторить ситуацию и исходя из хотя бы 6-9 месяцев этого года принимать решения о необходимости расширения уровня софинансирования, который предоставляется через ФИНВ», — сказал Алексей Сазанов.
Также он добавил, что сейчас резкие изменения ФИНВ преждевременны. С 1 января 2026 года власти и так предоставили возможность передать право вычета любой организации внутри группы компаний.
🔥Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.