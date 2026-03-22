Налоговики назвали 4 случая, когда не нужно декларировать доходы за 2025 год
30 апреля 2026 года истекает срок представления деклараций о доходах.
Но в ряде случаев нет обязанности сдавать 3-НДФЛ. Так, можно не декларировать доходы:
облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ — в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов свыше 2,4 млн рублей (тогда налоговики сами пересчитают);
с которых организацией не удержан полностью или частично НДФЛ (об этом она обязана сообщить в налоговую);
выигрыши в азартных играх в казино и залах игровых автоматов;
от банковских вкладов за 2025 год.
УФНС объяснило, что по указанным доходам НДФЛ физлицо уплачивает на основании налогового уведомления, выставляемого ФНС. Срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года.
