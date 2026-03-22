🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
3-НДФЛ

Налоговики назвали 4 случая, когда не нужно декларировать доходы за 2025 год

Согласно НК РФ, не всегда при получении дохода нужно представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

30 апреля 2026 года истекает срок представления деклараций о доходах.

Но в ряде случаев нет обязанности сдавать 3-НДФЛ. Так, можно не декларировать доходы:

  • облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ — в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов свыше 2,4 млн рублей (тогда налоговики сами пересчитают);

  • с которых организацией не удержан полностью или частично НДФЛ (об этом она обязана сообщить в налоговую);

  • выигрыши в азартных играх в казино и залах игровых автоматов;

  • от банковских вкладов за 2025 год.

УФНС объяснило, что по указанным доходам НДФЛ физлицо уплачивает на основании налогового уведомления, выставляемого ФНС. Срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года.

Автор

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим