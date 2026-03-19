🔥 Что хотят поменять в НК: снижение лимита доходов на АУСН, уплата налога на УСН по месту деятельности, поправки для ИП, увеличение штрафов и другие
На Петербургском налоговом форуме 19 марта обсудили изменения, которые могут ожидать бизнес в ближайшее время. Предложения звучат безрадостно, в первую очередь для малого бизнеса.
Хотят пересмотреть размеров налоговых ставок по транспортному налогу, которые не изменялись с 2010 года.
Увеличить штрафы при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации юрлица или ИП, за неприменение ККТ, установить штраф за эксплуатацию объекта капитального строительства без регистрации права собственности и др.
Осуществлять уплату налога на УСН по месту фактического осуществления предпринимательской деятельности, а не по месту регистрации бизнеса или ИП.
Снизить предельный размер доходов, ограничивающих применение режима АУСН: для 2026 года — 20 млн руб, 2027 года — 15 млн руб. Это значит, что если такие изменения внесут, то бизнес превысивший в 2026 году доход в 20 млн рублей, в 2027 не сможет применять АУСН. Сейчас лимит — 60 млн.
Для ИП на патенте — распространить ограничение в 50% на уменьшение налога на уплаченные страховые взносы и пособия на ИП без работников.
Также рассматриваются изменения, связанные с налогом на имущество, лицензированием продажи алкоголя и табака, налоговым контролем.
Кажется, что на АУСН тоже скоро перекроют кислород