Что изменилось в налоговом контроле: представители ФНС и бизнеса попытались найти баланс на пятом Петербургском налоговом форуме

На форуме обсуждали актуальные инструменты камерального контроля и изменения. которые произошли в нем в 2026 году.

На дискуссионной сессии, посвященной налоговому контролю выступали как представители ФНС, так и бизнеса.

Начальник управления камерального контроля ФНС России Алексей Касянюк рассказал том, как эволюционировала камеральная проверка: сейчас это не только надзор, но и системная аналитическая работа.

Алексей Касянюк рассказал об экстерриториальном принципе проведения проверок. Мы рассказывали о нем в наших новостях. Он позволяет распределять нагрузку между инспекциями по всей стране. Инспекторы из регионов с меньшей нагрузкой по проверкам может помочь коллегам из другого региона. При этом взаимодействие происходит в т.ч. через видеосвязь.

Зам. начальника МИФНС России №30 по СПб Наталья Тян, напротив, рассказала о централизации функций камерального контроля — подход позволяет проводить проверки вне зависимости от места регистрации бизнеса. Обозначили и одни из главных ошибок предпринимателей: замену контрагентов в уточненных декларациях, уклонение от предоставления документов.

О практике применения камерального контроля также рассказала заместитель руководителя УФНС России по СПб Евгения Шабодо. Она отметила, что деятельность налоговой службы выходит за рамки простого контроля. ФНС активно помогает налогоплательщикам, предоставляя им необходимую информацию об изменениях в законодательстве и оказывая поддержку в заполнении деклараций.

Со стороны бизнеса выступал председатель регионального отделения Российского союза налогоплательщиков Артем Золоточкин. Он высказал озабоченность тем, что бизнес находится в несправедливой позиции, ему не хватает информированности.

«Бизнес рискует всем, не пройдя проверку, и часто не понимает, за что пришел штраф. Нам нужна стандартизация и прозрачность процедур, чтобы налогоплательщик мог себя защитить», — отметил он.

Кроме того обсуждали вопросы применения 115-ФЗ, риски и угрозы в сфере ПОД/ФТ.