💲Центробанк продолжает повышать курс доллара — уже почти 85 рублей
На 20 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,8 рубля, курс евро — 97.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,8379 рубля
Евро
96,9155 рубля
Юань
12,3824 рубля
С начала месяца американская валюта подорожала на 11,4% (8,8 рублей). Обновление многомесячных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. Объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил 300 млрд рублей.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.