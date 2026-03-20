🙅 Молодежь стала реже открывать компании в сфере бухгалтерского учета

Точка Банк провел исследование и выяснил, в каких сферах молодые предприниматели открывали первый бизнес в 2025 году. Среди новичков-бизнесменов 54% — люди до 35 лет. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Самые популярные сферы для старта бизнеса — интернет-торговля, разработка ПО и креативные индустрии.

Интересно, что меньше всего молодежь открывает компании в сфере бухгалтерского учета, управления недвижимостью и животноводства. В бухучете доля молодых предпринимателей составила 23,6%.

У креативной молодежи появилась новая точка роста — реклама в социальных сетях. За 2005 год 798 человек выбрали для своего бизнеса ОКВЭД 73.11.1 — Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети.

Только 3,7% предпринимателей-новичков пришлось на людей старше 60 лет.