С учителями предлагают заключать бессрочные трудовые договоры

Депутаты от фракции КПРФ предложили заключать бессрочные трудовые договоры с учителями, преподавателями училищ, техникумов и колледжей. Это позволит снизить административное давление на специалистов и обеспечить право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Законопроект внесли в Госдуму 20 марта 2026 года. Пока что трудовые договоры с учителями могут заключаться как на неопределенный срок, так и не более пяти лет.

«Предлагается зафиксировать право педагогических работников на преимущественное заключение бессрочных трудовых договоров на неопределенный срок, что позволит сократить зависимость педагогов от административного давления и обеспечит право на ежегодный оплачиваемый отпуск», — сказано в пояснительной записке.

Депутат Госдумы Юрий Афонин считает, что распространение срочных трудовых договоров стало одной из причин сложного положения преподавателей и учителей.