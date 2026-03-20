👉 ФНС с 2027 года отменит уведомления об исчисленных суммах по имущественным налогам, но введет 3 новые формы

Налоговики могут самостоятельно рассчитать суммы налогов на имущество организаций с помощью обмена информацией с другими ведомствами.

В 2026 году налоговики продолжат проект «Бездекларационное налогообложение имущества», который предусматривает сокращение налоговой отчетности для организаций. Минюст зарегистрировал приказы ФНС, которые упростят работу с имущественным налогом:

от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@ — о форме пояснений организации в связи с полученным сообщением об исчисленных налоговым органом суммах налогов;

от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@ — о форме заявления о выдаче сообщения об исчисленных налоговым органом суммах.

Также на госрегистрации находится приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-21/1278@ о форме самого сообщения.

С 2023 года при исчислении авансов по налогам на имущество компании должны представлять в налоговую уведомления об исчисленных суммах не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Ежеквартально ФНС получает около 530 тыс. уведомлений по транспортному налогу, 330 тыс. — по земельному, 114 тыс. — по налогу на имущество организаций.

Налоговики постоянно обмениваются информацией с другими госорганами, поэтому с 2027 года компаниям больше не придется сдавать такие уведомления.

«Для их уплаты налоговые органы будут ежеквартально направлять компаниям сообщения об исчисленных суммах налогов (авансовых платежей по ним). Там будут указываться объект налогообложения, налоговая база, отчетный (налоговый) период, ставка налога, сумма налога или авансового платежа, их срок уплаты», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, налоговики работают над проектом «Электронное налоговое уведомление». В 2025 году из 66 млн уведомлений, более 68% направили через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги.

