Экономический прогноз: до 2027 года в России высокая вероятность рецессии

В обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сказано о высокой вероятности перехода экономики в рецессию до 2027 года.

Экономическая рецессия представляет собой сокращение ВВП в течение 12 месяцев подряд.

За 2025 год реальный ВВП вырос на 1%, что ниже показателя 2024 года (4,9%). Фактором замедления стала высокая ключевая ставка. Поэтому рынок ждет, что на заседании 20 марта 2026 года Центробанк опустит ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Об этом пишут «Известия».

Также давление на экономику оказывает дефицит рабочей силы и бюджетная политика, которая стала более сдержанной: расходы стали меньше расти, а возможности стимулирования экономики стали ограниченными.

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев считает, что риск рецессии оправдается, когда одновременно будут выполнены сразу несколько условий. Например, когда ускоренная инфляция сочетается с приостановкой снижения ключевой ставки и резким падением цен на нефть.