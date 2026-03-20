Пользователи жалуются на неработающий Telegram

Из-за сбоя в работе мессенджера Telegram пользователи не могут получить доступ к чатам, им не приходят уведомления, а сообщения перестали отправляться. Официально Telegram в России не заблокирован.

В работе мессенджера Telegram сбой стал сильнее. Все больше пользователей стали оставлять жалобы на то, что не могут получить доступ к сообщениям и файлам.

За час сервис Detector404, который фиксирует сбои в интернете, собрал больше 750 обращений, а за сутки — свыше 3670. Больше всего обращений приходит от жителей Чукотского автономного округа (7%), Ямало-Ненецкий автономного округа (6%) и Санкт-Петербурга (3%).

Пользователи недовольны, что им не приходят оповещения и нельзя отправить сообщения.

График жалоб на сайте Detector404 по данным на 20 марта 2026 года.

Официально Telegram в России не заблокирован, только с августа 2025 года приостановлены голосовые вызовы.

С 1 по 12 марта 2026 года на сбои в интернете, отсутствие мобильной связи и интернета пожаловались 181 тыс. человек. Среди лидеров пользователи из Москвы (26,4 тыс.), Московской области (14,5 тыс.), Санкт-Петербурга (14,5 тыс.).

