⚡ Центробанк понизил ключевую ставку до 15% годовых

Тенденция на понижение ключевой ставки продолжается. Регулятор уже несколько заседаний подряд смягчает денежно-кредитную политику.

20 марта 2026 года совет директоров Центробанка принял решение понизить ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Об этом сказано на сайте регулятора.

«Снижение ставки — это продолжение движения к более мягкой денежно-кредитной политике. В такой ситуации интересны облигации с фиксированным купоном и длинной дюрацией — их цена растет при снижении ставки», — сказала «Клерку» эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 апреля 2026 года.