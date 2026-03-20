СФР: право на единое пособие зависит от количества движимого имущества, и это не только авто
СФР напомнил правила назначения единого пособия.
Выплата назначается семьям с учетом комплексной оценки нуждаемости, если соблюдаются условия:
ежемесячный доход на человека в семье — не больше регионального прожиточного минимума на душу населения;
доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде — не менее 8 МРОТ или отсутствует по уважительной причине;
заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане РФ и постоянно проживают в стране;
собственность семьи соответствует установленным критериям.
При этом есть требования по количеству движимого имущества.
У семьи может быть:
1 авто и 1 мотоцикл либо 2 авто и 2 мотоцикла — если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или ТС получено как мера соцподдержки.
Исключение – автомобили младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л. с. Такие авто могут быть только у семей с 4 и более детьми.
1 единица самоходной техники младше 5 лет – трактор, комбайн и другая с/х техника. 2 единицы — если СТС получено как мера соцподдержки. Самоходные ТС старше 5 лет не учитываются.
1 моторная лодка или катер младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет не учитываются.
Также не учитывается имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия и находящееся под арестом, добавил СФР.
