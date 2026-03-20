СФР: право на единое пособие зависит от количества движимого имущества, и это не только авто

Социальный фонд разъяснил, сколько движимого имущества может быть у семьи для сохранения права на единое пособие. Так, если есть одна машина и новый трактор – право на пособие сохраняется.

СФР напомнил правила назначения единого пособия.

Выплата назначается семьям с учетом комплексной оценки нуждаемости, если соблюдаются условия:

ежемесячный доход на человека в семье — не больше регионального прожиточного минимума на душу населения;

доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде — не менее 8 МРОТ или отсутствует по уважительной причине;

заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане РФ и постоянно проживают в стране;

собственность семьи соответствует установленным критериям.

При этом есть требования по количеству движимого имущества.

У семьи может быть:

1 авто и 1 мотоцикл либо 2 авто и 2 мотоцикла — если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или ТС получено как мера соцподдержки.

Исключение – автомобили младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л. с. Такие авто могут быть только у семей с 4 и более детьми.

1 единица самоходной техники младше 5 лет – трактор, комбайн и другая с/х техника. 2 единицы — если СТС получено как мера соцподдержки. Самоходные ТС старше 5 лет не учитываются .

1 моторная лодка или катер младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет не учитываются.

Также не учитывается имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия и находящееся под арестом, добавил СФР.