Уменьшает ли налог на прибыль компенсация расходов другой компании: позиция Минфина

Затраты в виде компенсации расходов другого налогоплательщика не соответствуют критериям, поэтому их нельзя учитывать.

Минфин ответил, можно ли учитывать для налога на прибыль затраты в виде компенсации другому налогоплательщику его расходов.

Согласно ст. 252 НК, плательщик налога на прибыль уменьшает доходы на сумму произведенных расходов, кроме расходов, указанных в ст. 270 НК.

При этом расходы – это обоснованные и документально подтвержденные затраты налогоплательщика, произведенные для его деятельности, направленной на получение дохода.

Можно учитывать все расходы, если они соответствуют указанным критериям.

А в общем случае компенсация (возмещение) расходов, понесенных другим налогоплательщиком, не отвечает критериям, установленным ч. 1 ст. 252 НК, пишет Минфин в письме от 14.01.2026 № 03-03-06/1/856.

А значит, затраты в виде компенсации расходов другого нельзя учитывать в составе расходов для налога на прибыль.

