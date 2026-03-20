Уменьшает ли налог на прибыль компенсация расходов другой компании: позиция Минфина
Минфин ответил, можно ли учитывать для налога на прибыль затраты в виде компенсации другому налогоплательщику его расходов.
Согласно ст. 252 НК, плательщик налога на прибыль уменьшает доходы на сумму произведенных расходов, кроме расходов, указанных в ст. 270 НК.
При этом расходы – это обоснованные и документально подтвержденные затраты налогоплательщика, произведенные для его деятельности, направленной на получение дохода.
Можно учитывать все расходы, если они соответствуют указанным критериям.
А в общем случае компенсация (возмещение) расходов, понесенных другим налогоплательщиком, не отвечает критериям, установленным ч. 1 ст. 252 НК, пишет Минфин в письме от 14.01.2026 № 03-03-06/1/856.
А значит, затраты в виде компенсации расходов другого нельзя учитывать в составе расходов для налога на прибыль.
Подробнее о том, как формировать налоговые базы и сдавать отчеты по налогам и взносам, расскажем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Вы узнаете, как применять новый ФСБУ 4/2023 и легко справитесь с годовой отчетностью 2025.
Цена курса со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 15 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.