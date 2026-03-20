💰 Назвали самую высокооплачиваемую рабочую профессию

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в 2026 году стал автомаляр.

Средняя зарплата таких работников в 2026 году составила более 180 тыс. рублей: рост за год составил 38%.

Такие данные получили исследователи Авито Работы.

«В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 181 596 руб./мес., что на 38% выше, чем годом ранее. Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски», — сказано в сообщении.

При этом уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда.

Также в топ высокооплачиваемых профессий попали сварщики с зарплатами до 167 132 рублей. На третьем месте монолитчики, которым зимой 2026 предлагали в среднем 163 076.