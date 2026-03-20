🏠 Центробанк призвал простить долги пострадавшим заемщикам по ИЖС

Клиенты, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве, смогут получить помощь от банка, в котором брали кредит на жилье. Регулятор предлагает банкам даже полностью или частично простить долг.

Банк России рекомендовал кредитным организациям оказывать дополнительные меры поддержки заемщикам, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В том числе банкам предлагают проводить реструктуризацию кредита «вплоть до полного или частичного прощения долга».

Принимая решение о поддержке, банки должны учитывать финансовое и социальное положение клиента, есть ли у него другое жилье, а также степень недостроенности объекта ИЖС.

«Кредиторы могут сами связаться с заемщиком и выяснить, нужна ли ему поддержка, ее продление или изменение. Особое внимание следует уделять пенсионерам, участникам СВО, многодетным семьям, инвалидам I и II группы и другим людям, которые относятся к социально уязвимым категориям населения», — сказано на сайте Центробанка.

Подобная реструктуризация и прощение долгов не будет ухудшать кредитную историю клиентов.

Если проценты по кредиту зависят от сроков регистрации права собственности, то эти сроки нужно продлить. Кроме того, банки могут оказать содействие в быстром оформлении замены подрядчика.