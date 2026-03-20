💥 Малому бизнесу предложили платить НДФЛ раз в месяц

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе Минфина Антону Силуанову перевести малый бизнес на ежемесячную уплату НДФЛ. Также хотят увеличить сроки подачи отчетности в Социальный фонд и сделать удобнее интерфейсы личных кабинетов на сайтах СФР и ФНС.

«Предлагается рассмотреть возможность внедрения упрощенных форм ведения бухгалтерии, охватывающих все категории МСП вне зависимости от их оборота и размера. Это позволит сократить затраты времени и ресурсов на ведение учета, снизить стоимость бухгалтерских услуг и повысить прозрачность финансовой отчетности», — сказано в обращении.

Леонид Слуцкий считает, что уплата НДФЛ два раза в месяц создает для ИП и малых предприятий дополнительное бремя, поэтому такую практику хотят изменить.

Увеличение сроков направления отчетности позволит высвободить время, которое можно направить на развитие своего дела. Кроме того важно, чтобы эту отчетность можно было сдавать быстро, удобно и бесплатно. Для этого предлагают расширить функционал электронных сервисов в личных кабинетах.