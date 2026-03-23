Маркетплейсам хотят запретить влиять на стоимость товаров

Сначала площадки будут согласовывать с продавцами скидки на их товары, а затем маркетплейсам запретят участвовать в ценообразовании. Это позволит сделать конкуренцию между офлайн и онлайн продажами более справедливой.

Минпромторг собирается запретить маркетплейсам влиять на цены товаров, в том числе устанавливать скидки. Право определять ценообразование останется исключительно за продавцами.

Такая мера позволит уравнять конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-площадками, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Министерство хочет постепенно менять правила ценообразования. Сначала у продавцов будут запрашивать разрешение на установление скидок, а затем площадка перестанет участвовать в формировании цен.

Узнайте больше о том, как вести учет на маркетплейсах. Смотрите запись вебинара «Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета».