🙏 Депутаты просят дать новые налоговые льготы IT-бизнесу

Предлагается выделить МСП+ для ИИ- и IT-стартапов и сохранить для них право работать без НДС.

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагают дать налоговые льготы и господдержку IT-компаниям.

Обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Предлагаем создать отдельную "МСП+" для ИТ- и ИИ-стартапов с годовым доходом до 1,5 миллиардов рублей. Данная категория должна предусматривать: сохранение льготного налогового режима, включая право на применение УСН и освобождение от НДС для отечественного ПО;

а также предоставление целевых субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию», — пишут парламентарии.

Миронов считает, что отечественные ИТ- и ИИ-стартапы – это «важный драйвер технологического суверенитета». Но они сталкиваются с системными ограничениями, из-за чего не могут реализовать свой потенциал роста.

Стартапы быстро достигают рубежа в 60 млн, после чего резко растет налоговая нагрузка. Так компании теряют возможность реинвестирования прибыли и выхода на международные рынки, добавила Яна Лантратова.