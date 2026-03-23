🙏 Депутаты просят дать новые налоговые льготы IT-бизнесу
Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагают дать налоговые льготы и господдержку IT-компаниям.
Обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.
«Предлагаем создать отдельную "МСП+" для ИТ- и ИИ-стартапов с годовым доходом до 1,5 миллиардов рублей. Данная категория должна предусматривать:
сохранение льготного налогового режима, включая право на применение УСН и освобождение от НДС для отечественного ПО;
а также предоставление целевых субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию», — пишут парламентарии.
Миронов считает, что отечественные ИТ- и ИИ-стартапы – это «важный драйвер технологического суверенитета». Но они сталкиваются с системными ограничениями, из-за чего не могут реализовать свой потенциал роста.
Стартапы быстро достигают рубежа в 60 млн, после чего резко растет налоговая нагрузка. Так компании теряют возможность реинвестирования прибыли и выхода на международные рынки, добавила Яна Лантратова.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.