🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
3 из 10 россиян хотели бы отметить День безделья пассивным отдыхом дома

28% россиян собираются провести пассивный домашний отдых за просмотром телевизора.

22 марта отмечают Всемирный день безделья. Его хотели бы провести дома 3 из 10 россиян. Им было бы комфортно смотреть телевизор или лежать со смартфоном в руках.

31% воспринимает безделье как отдых и расслабление, а 17% — как ничегонеделание и отсутствие любых занятий. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Безделье ассоциируют с пустой тратой временем и тунеядством 12%, а 10% связывают это явление с ленью. Каждый 13-й при слове «безделье» думает о скуке и тоске, лежании на диване с телефоном и пультом от телевизора. У 6% безделье связано со сном.

«Безделье как явление многие воспринимают негативно, но один такой день в году не порок, а осознанная перезагрузка и возможность восстановить силы», — сказано в исследовании.

15% опрошенных представляют День безделья активным: можно выйти на прогулку, сходить в ресторан или отправиться на природу, заняться хобби (6%), бездельничать на даче, поехать в путешествие (7%).

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

