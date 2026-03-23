В 2026 году на УСН нужно учитывать новый коэффициент-дефлятор

Для лимита на упрощенке в 2026 году действует коэффициент-дефлятор 1,09.

Налоговики разъяснили особенности применения УСН в 2026 году.

Упрощенку можно применять, пока не превысили лимиты, установленные ст. 346.12 НК, с учетом коэффициента-дефлятора 1,09 (установлен приказом Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734)::

доходы — до 490,5 млн руб.;

лимит балансовой стоимости основных средств – не более 218 млн руб. (без учета стоимости российского высокотехнологичного оборудования из перечня, утв. постановлением правительства от 20.07.2023 № 1937-р).

Также есть ограничение по средней численности работников – не более 130 человек, напомнил главный госналинспектор отдела камерального контроля спецрежимов УФНС по Томской области Владимир Зайцев.

Кроме того, с 2026 года расширен перечень расходов, которые можно учитывать на УСН с объектом «доходы минус расходы». В пункт 1 ст. 346.16 НК добавили подп. 45, согласно которому можно учитывать расходы в порядке, установленном при расчете налога на прибыль.

