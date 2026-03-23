ФНС: после внедрения СПОТ резко вырастет нагрузка на малый бизнес. Егоров: «не понимаем, как это будет действовать»
Глава ФНС Даниил Егоров признал, что после внедрения системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) вырастет нагрузка на малый бизнес.
Новая мера подразумевает предварительную уплату НДС в обеспечительном платеже, поэтому у тех, кто не работал с этим налогом, будет проблема: они не смогут принять к вычету уплаченный входящий НДС. Он останется в стоимости ввезенного товара. Об этом пишет «Коммерсант».
«Опять в обратную сторону пойдет этот разбаланс. Мы пока до конца не понимаем, как это будет действовать, поэтому так важен мониторинг. Это необходимость, а не "хотелка", это то, что позволит нам хотя бы прозрачно понимать прохождение товаров», — сказал Даниил Егоров.
Старший юрисконсульт юридической фирмы Jingsh Иван Федоров считает, что если компании на УСН не перейдут на общую систему, цена продаваемой продукции будет неконкурентоспособной. Крупные компании получат рыночное преимущество из-за того, что малые будут снижать объемы закупок на продажу.
Также есть риски кассового разрыва из-за авансирования НДС еще до получения прибыли.
СПОТ запустят в пилотном режиме с 1 апреля 2026 года, а в полноценном — с 1 июля.
