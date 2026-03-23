📄 В форму НДС-декларации добавили строки для новых ставок НДС 22%, 22/122% и 18,03%

До 27 апреля подать декларацию НДС за первый квартал 2026 года.

В форму декларации по НДС приказом ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@ внесли изменения.

Они вступают в силу 29 марта 2026 года, напоминает УФНС.

Изменения связаны с ростом налоговой ставки с 20% до 22%. В третий раздел отчетности добавили строки для отражения НДС, рассчитанного по новым ставкам 22%, 22/122% и 18,03%.

Также добавлены реквизиты в разделы 8 и 9 декларации для указания в них номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур.

Перечень не облагаемых НДС операций дополнен новыми кодами. Например, для операций по передаче товаров (работ, услуг) воинским частям для использования на СВО, передаче изымаемых объектов недвижимости для государственных (муниципальных) нужд, операций по выплате банками процентов в драгметаллах в слитках по договору банковского вклада.

Подать декларацию за первый квартал 2026 года нужно до 27 апреля, предупредили налоговики.

Подробнее о том, как заполнить обновленную декларацию без ошибок, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС при ОСНО и УСН, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 16 000 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».