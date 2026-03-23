Трудовой стаж самозанятых будут подтверждать в СФР

В стаж самозанятых войдет период, когда они добровольно платили социальные взносы.

Минтруд утвердил порядок подсчета стажа самозанятых. В него войдут периоды деятельности, когда они добровольно перечисляли социальные страховые взносы. Данные будет подтверждать Соцфонд.

«Важно, что самозанятый может в любой момент изменить размер страховой суммы или вовсе отказаться от участия — механизм гибкий и адаптирован под реальные возможности человека», — сказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Также взносы дадут самозанятым возможность получать больничные. Чтобы участвовать в эксперименте, нужно не позднее 30 сентября 2027 года в приложении «Мой налог» выбрать уровень страховой суммы:

  • до 35 тыс. рублей — с ежемесячный взносом 1 344 рубля;

  • до 50 тыс. — со взносом 1 920 рублей.

Право на пособие по временной нетрудоспособности будет после шести месяцев уплаты взносов. Все перечисленные средства засчитают в страховой стаж.

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

    v.timchenko

    А можно мне как сотруднику тоже иметь возможность выбирать, хочу ли я чтобы работодатель за меня страховые взносы перечислял)))

