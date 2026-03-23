В 93% ликвидированных фирм не больше одного сотрудника

Из ЕГРЮЛ исключили преимущественно те компании, которые долгое время не вели деятельность.

В феврале 2026 года 93% ликвидированных организаций либо не имели среднесписочной численности либо численность сотрудников составляла не более одного человека.

Больше 60% компаний исключили из реестра в административном порядке: из-за недостоверности сведений, по информации из банков в рамках работы по противодействию легализации доходов. Об этом пишет УФНС по Новосибирской области.

«Таким образом, в феврале бизнес покинули преимущественно те организации, которые фактически долгое время не вели финансовую деятельность», — сказала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Оксана Круглова.

Всего в феврале 2026 в регионе прекратили деятельность 557 компаний, что на 7% меньше, чем в том же периоде 2025 года.