В 93% ликвидированных фирм не больше одного сотрудника

Из ЕГРЮЛ исключили преимущественно те компании, которые долгое время не вели деятельность.

В феврале 2026 года 93% ликвидированных организаций либо не имели среднесписочной численности либо численность сотрудников составляла не более одного человека.

Больше 60% компаний исключили из реестра в административном порядке: из-за недостоверности сведений, по информации из банков в рамках работы по противодействию легализации доходов. Об этом пишет УФНС по Новосибирской области.

«Таким образом, в феврале бизнес покинули преимущественно те организации, которые фактически долгое время не вели финансовую деятельность», — сказала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Оксана Круглова.

Всего в феврале 2026 в регионе прекратили деятельность 557 компаний, что на 7% меньше, чем в том же периоде 2025 года.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

