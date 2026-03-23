Налоговый вычет можно получить за объект незавершенного строительства

Покупка жилого дома или земельного участка для индивидуального жилищного строительства, на котором расположен объект, дает право получить имущественный налоговый вычет.

Согласно п. 1 ст. 220 НК, вычет можно получить и при покупке доли недвижимости.

Жилым домом признают здание, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования для удовлетворения бытовых нужд и иных нужд по проживанию.

«До тех пор, пока строящийся дом непригоден для проживания в нем, он не может признаваться жилым. Только с момента регистрации права собственности на жилой дом у налогоплательщика возникает право на имущественный вычет», — сказала заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС по Смоленской области Марина Буравова.

Имущественный вычет можно получить в размере фактических расходов на покупку объекта незавершенного строительства и на его достройку, но не больше 2 млн рублей.