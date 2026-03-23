Страховые пенсии предлагают индексировать с 1 января
Страховые пенсии нужно ежегодно индексировать с 1 января. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2026 году страховые пенсии проиндексировали с 1 января. Уровень индексации был заложен выше уровня и прогнозной, и фактической инфляции.
«Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», — сказал депутат.
Сейчас страховые пенсии индексируются 1 февраля по уровню фактической инфляции, а с 2027 года будут индексировать и 1 апреля – в зависимости от возможностей бюджета СФР.
