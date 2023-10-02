Как проиндексируют пенсии и социальные выплаты с 2024 года

Планы на индексацию — 2024

Проект бюджета Фонда социального страхования на 2024 г. и плановый период 2025—2026 гг. будет рассмотрен Госдумой в самое ближайшее время. Но основные моменты этого документа уже утверждены трехсторонней комиссией в середине 2023 г.

Согласно последним новостям, процесс индексации пенсий в 2024 г. будет выглядеть следующим образом:

Дата индексации и % повышения Получателей пенсии, которые могут рассчитывать на изменение выплат С 01 января, на 7,5% Граждане, получающие пенсии по старости, пенсию по потере кормильца, люди, имеющие группу инвалидности.

Пенсионеры МО, которые получают вторую пенсию по гражданской профессии от Соцфонда. С 01 февраля на 7,5% Льготники федерального значения, которым назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ): Люди, которые имеют I-III гр. инвалидности, в т.ч. дети-инвалиды;

Ветераны ВОв;

Ветераны локальных войн, участники боевых действий;

Граждане, получившие инвалидность при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

Герои труда Советского Союза, Российской Федерации. С 01 апреля на 4,0% Пенсионеры МО, которые получают различные социальные надбавки;

Граждане, которые получают социальную пенсию. С 01 августа. Процент индексации рассчитывается индивидуально. Люди, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие трудиться по основному месту работы. С 01 октября на 4,0% Пенсионеры МО, а также лица, которые имеют приравненный к ним статус (граждане, проходившие службу в Россгвардии, МВД, МЧС и т.д.).

Предлагаем рассмотреть грядущие повышения более детально.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

Индексация пенсий в 2024 году неработающим пенсионерам составит 7,5%.

Для увеличения сумм выплат законодатели планируют внести изменения в два главных параметра, используемых при расчете страховых пенсий:

Базовая часть — будет увеличена на 401 руб. и 7 коп. (в настоящее время она равняется 7567 руб. 33 коп.). Стоимость 1 пенсионного балла — вырастет на 6,56 руб. до 130,33 руб.

Перерасчет производится автоматически. Для получения причитающихся выплат обращаться в Социальный фон не требуется. За январь 2024 г. граждане, вышедшие на пенсию и уволившиеся с основного места работы, получат скорректированные на 7,5% суммы.

Чтобы подсчитать размер прибавки, нужно умножить текущую пенсию на коэффициент индексации — 1,053. При проведении расчетов следует учитывать «чистый» размер пенсионного обеспечения, без различных доплат, компенсационных выплат и т.д.

Обратите внимание! В соответствии с данными статистики Социального фонда, по состоянию на 01 июля 2023, средний по стране размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан равняется 21818 руб. Принимая во внимание ожидаемое повышение на 7,5% эта цифра вырастет до 23454,35 руб. Путем нехитрых вычислений получаем, что прибавка будет равняться 1636,35 руб.

Как правильно оформить выход сотрудника на пенсию, узнаете здесь.

Индексация пенсий в 2024 году для работающих пенсионеров

Изменение страховых пенсий, которая будет проводиться с 1 января 2024 года, не распространяется на граждан, которые, несмотря на достижение пенсионного возраста, продолжают осуществлять профессиональную деятельность.

В отношении их по-прежнему действует мораторий на индексацию, который, судя по всему, сохранится в ближайшие годы. Согласно российскому законодательству право на индексацию возобновляется только после увольнение пенсионера.

Но все же даже эта категория получателей выплат может рассчитывать на небольшую прибавку с 01 августа 2024 года.

Главное условие ее начисление — официальное трудоустройство в течение всего 2023 года. Общая сумма доплат будет зависеть от количества пенсионных баллов, которые были начислены за предыдущий год (но не более 3 баллов). При этом стоимость одного балла будет равняться значению, которое действовало на момент выхода человека на пенсию по старости. Например, в 2029 году один балл равнялся 87,24 рубля, а в 2020 — 93 рублям.

Таким образом, максимально возможный размер доплат с августа 2024 года — 371,31 руб. Ее могут получить работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2023 году, при этом заработали не менее 3 пенсионных баллов.

Граждане, которые достигли возраста выхода на пенсию в 2024 году, но с работы не уволились, не могут рассчитывать на августовскую прибавку.

Индексация социальных пенсий в 2024 году

Уже традиционно повышение социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения пройдет с 01 апреля 2024 года. Размер прибавки Правительство определяется исходя из показателей роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

По предварительным расчетам в 2023 году прожиточный минимум для получателей социальных пенсий вырастет до 12860 руб. (сейчас он 12363 руб.), т.е. на 4,0%. Следовательно, процент индексации пенсии для данной категории получателей в 2024 году составляет 4,0%.

После повышения размер социальной пенсии составит:

Размер социальной пенсии с учетом индексации на 4,0% Социальная пенсия по старости 7439,46 руб. Пенсия по инвалидности I гр. – 14879 руб.;

II гр. – 7439,46 руб.;

III гр. – 6323,60 руб.;

I гр. с детства – 17854,54 руб.;

II гр. с детства – 14879 руб.;

Дети-инвалиды – 17854,54 руб. Пенсия по потери кормильца Одного родителя – 7439,46;

Двух родителей – 14879 руб.;

Одинокой матери – 14879 руб.

Законодательство устанавливает, что размер социальной пенсии и государственного пенсионного обеспечения рассчитывается в процентном соотношении от величины социальной пенсии по старости. Например, социальная пенсия людям, пострадавших во время техногенных или радиационных катастроф равняется 250% пенсии по старости.

Индексация ЕДВ в 2024 году

Ежемесячная денежная выплата индексируется ежегодно с 01 февраля. 2024 год не станет исключением. При увеличении ЕДВ Правительство ориентируется на фактический уровень инфляции за предыдущий год.

Говоря иными словами, в 2024 году ЕДВ изменится на процент инфляции в 2023. Согласно проведенным расчетам речь идет о 5,3%, при этом повышение коснется абсолютно всех получателей выплат, независимо от того, работают они или нет.

Категория получателей ЕДВ Размер ЕДВ с учетом индексации на 5,3% Инвалиды I гр. 5220,72 руб II гр. 3728,42 руб III гр. 2984,62 руб Дети – инвалиды 3728,42 руб Ветераны боевых действий 4102,69 руб Участники ВОВ 5613,65 руб Участники ВОВ, которые стали инвалидами 7456,81 руб Инвалиды Чернобыльской АЭС 3728,42 руб Герои СССР, РФ 87921,72 руб Герои труда СССР, РФ 64829,29 руб Родственники умерших или погибших ветеранов боевых действий, ВОВ 2238,47 руб

К сведению. На выплату указанных в таблице сумм гражданин может рассчитывать, только если откажется от получения НСУ (гарантированного государством набора социальных услуг).

С 01 апреля помимо ЕДВ будет проиндексирован денежный эквивалент НСУ. Таким образом, в 2024 году он составит 1547,64, из них:

171,21 руб. — может быть направлена на компенсацию проезда на железнодорожном транспорте.

184,40 руб. — компенсация санаторно-курортного лечения.

1192,03 руб. — оплата стоимости лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Соответственно, при сохранении права на НСУ эти суммы в полном или частичном объем удерживаются из ЕДВ.

Повышение военных пенсий в 2024 году

В 2024 году законодательное собрание страны продолжит предпринимать усилия по поддержке пенсионеров, которые служили в МО и органах МВД. На сегодняшний день уже озвучены следующие предложения по улучшению их пенсионного обеспечения:

С 01 января на 5,3% будут скорректированы «вторые пенсии» . Их начисление и выплату производит Социальный фон, если у пенсионера имеется трудовой стаж по гражданской специальности. Важное условие — прибавка положена только неработающим гражданам.

Ожидается, что с 01 января снизитс я, так называемый, понижающий коэффициент , который действует при расчете военных пенсий. Но если данные изменения не будут произведены, то этот коэффициент вырастет сразу на 2% и составит 87,47%.

С 01 апреля в ырастут на 4,0% социальные доплаты к пенсиям военнослужащих.

Увеличение военных пенсий состоится 01 октября 2024 г. Индексация производится с учетом фактической инфляции за предыдущий календарный год, то есть в 2024 г. она будет равняться 4,0%.

Дополнительно планируется провести целый ряд мероприятий, направленных на улучшение службы в армии. В частности, с нового года бывшие военные и приравненные к ним по статусу категории лиц будут получать солидные надбавки к пенсии, если их служба проходила в определенных регионах РФ или в условиях повышенной опасности.

В целом, последние новости по индексации военных пенсий в 2024 году положительные. Более того, недавно Президентом было сделано заявление о планах увеличить зарплаты сотрудникам МВД на 10,5%. Это значит, что и их пенсионные выплаты также вырастут, так как они считают от довольствия.

Заключение

Вполне вероятно, что при разработке законопроекта о федеральном бюджете на 2024—2026 гг. какие-то цифры будут скорректированы в меньшую или большую сторону. Более полную и точную информацию мы узнаем, лишь через несколько недель. Хотя по прогнозам экспертов, особых сюрпризов или неожиданностей все же н стоит ждать.