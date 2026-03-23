Миронов предлагает за два года довести МРОТ до 60 тыс. рублей

Чтобы повысить МРОТ, предлагается отменить возврат НДС для нефтегазовых компаний и ввести налоги для банков и сверхбогатых.

МРОТ в России нужно поднять до 60 тыс. рублей за следующие полтора-два года, уверен депутат Сергей Миронов.

На действующую сумму МРОТ в районе 27 тыс. рублей прожить нельзя из-за необходимости оплачивать услуги ЖКХ, покупать лекарства и еду.

По мнению депутата, потребительская корзина составляет не менее 50 тыс. рублей, поэтому минимальная зарплата должна быть около 60 тысяч.

«Конечно, если мы разово примем такой закон, работодатель ахнет и скажет – мы так не потянем. Надо где-то это сделать в течение полутора-двух лет – примерно на треть увеличим – сначала до 35 тыс., потом до 45 тыс., а потом можно до 60 тыс. рублей», — пояснил Миронов.

Для этого он предлагает отменить возврат НДС для нефтяных и газовых компаний, ввести налоги для банков и сверхбогатых россиян.