❌ Получить несколько сертификатов КЭП на разных токенах нельзя
Налоговики ответили, можно ли получить вторую ЭЦП ООО.
В УЦ ФНС можно получить несколько сертификатов КЭП одного юрлица или ИП, но только по числу технологий хранения ключей ЭП.
«Например:
один сертификат — на токене;
один — в МП [мобильном приложении] "Моя подпись" (только по биометрии);
один — в МП "Госключ" (только лично в ТНО [территориальном налоговом органе])», — пояснили представители ФНС.
А получить несколько одновременно действующих сертификатов КЭП компании или ИП на разных токенах нельзя.
