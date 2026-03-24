🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Электронные подписи

❌ Получить несколько сертификатов КЭП на разных токенах нельзя

Можно получить несколько сертификатов КЭП юрлица или ИП по числу технологий (способов) хранения ключей электронной подписи.

Налоговики ответили, можно ли получить вторую ЭЦП ООО.

В УЦ ФНС можно получить несколько сертификатов КЭП одного юрлица или ИП, но только по числу технологий хранения ключей ЭП.

«Например:

  • один сертификат — на токене;

  • один — в МП [мобильном приложении] "Моя подпись" (только по биометрии);

  • один — в МП "Госключ" (только лично в ТНО [территориальном налоговом органе])», — пояснили представители ФНС.

А получить несколько одновременно действующих сертификатов КЭП компании или ИП на разных токенах нельзя.

Ранее мы приводили разъяснения ФНС — какие токены не нужно менять с 1 апреля 2026.

