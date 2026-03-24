❌ Получить несколько сертификатов КЭП на разных токенах нельзя

Можно получить несколько сертификатов КЭП юрлица или ИП по числу технологий (способов) хранения ключей электронной подписи.

В УЦ ФНС можно получить несколько сертификатов КЭП одного юрлица или ИП, но только по числу технологий хранения ключей ЭП.

«Например: один сертификат — на токене;

один — в МП [мобильном приложении] "Моя подпись" (только по биометрии);

один — в МП "Госключ" (только лично в ТНО [территориальном налоговом органе])», — пояснили представители ФНС.

А получить несколько одновременно действующих сертификатов КЭП компании или ИП на разных токенах нельзя.

Ранее мы приводили разъяснения ФНС — какие токены не нужно менять с 1 апреля 2026.