❗ Роструд разработал 78 чек-листов для проверок работодателей
Роструд подготовил формы проверочных листов для проверки работодателей.
Проект приказа ведомства размещен на портале проектов НПА 17 марта 2026 года.
Разработано 78 форм проверочных листов (в приложениях к приказу), по которым будут проверять работодателей в разных отраслях.
Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.
Проверочные листы будут использовать для контроля за соблюдением трудового законодательства при приеме на работу, оформлении трудовых договоров, ведении трудовых книжек, увольнении и в других ситуациях, говорится в приказе.
