«Новые люди» запустили штаб оперативной разблокировки счетов

Чтобы ускорить рассмотрение обращений, депутаты будут работать с Центробанком.

«Новые люди» собираются помогать физлицам и бизнесу в вопросах разблокировки банковских счетов.

Депутаты получают обращения от людей, которые сталкиваются с массовой блокировкой счетов без объяснения причин. Это затрудняет ведение бизнеса и решение обычных задач. А разблокировка занимает несколько недель.

«Чтобы им помочь, мы открываем штаб помощи по разблокировке банковских счетов. Наши волонтеры будут консультировать и помогать готовить необходимые документы. При поддержке Центробанка будем добиваться быстрых решений по каждому случаю», — заявил лидер партии Алексей Нечаев.

Штаб собирается принимать обращения, консультировать по дальнейшим действиям и помогать готовить документы. Работа будет вестись с ЦБ для ускорения рассмотрения обращений.

Координировать деятельность штаба будет юрист Юлия Емелева, которая лично сталкивалась с блокировкой счетов, говорится в пресс-релизе.