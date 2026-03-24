ИП на ОСНО реставрирует объект культурного наследия – будет ли освобождение от НДС
ИП на ОСНО заключил договор с заказчиком на выполнение ремонта лестничных клеток в здании, которое относится к объектам культурного наследия. В этом случае выполнение ремонтных работ освобождается от НДС, и право на льготу есть не только у подрядчика.
Право на освобождение от НДС есть и у субподрядчика, объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Но для этого нужен комплект документов:
справка о том, что объект входит в единый реестр или относится к выявленным объектам культурного наследия (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК);
копии договоров на выполнение работ (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК);
разрешение на работы от уполномоченного органа (ст. 45 Закона № 73-ФЗ);
лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Эти требования одинаковые для всех исполнителей – генподрядчика, подрядчика, субподрядчика и т. д. То есть для применения льготы у каждого из них должны быть все эти документы.
Таким образом, субподрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС при выполнении работ на объектах культурного наследия, как и его генподрядчик.
Также нужно получить в уполномоченном органе разрешение: для этого подать заявление о выдаче разрешения и приложить прошитую, пронумерованную и заверенную в установленном порядке копию договора субподряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (п. 16.2.3 Регламента, утв. приказом Минкульта № 811).
Остальные документы, перечисленные в п. 16.2.2 и 16.2.3 регламента, предоставляет в Минкульт только подрядчик.
А если у ИП нет всех этих документов – он не сможет применять льготу, и работы будут облагаться НДС в обычном порядке.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.