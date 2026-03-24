ИП на ОСНО реставрирует объект культурного наследия – будет ли освобождение от НДС

Право на освобождение от НДС есть и у субподрядчика, но нужны документы.

ИП на ОСНО заключил договор с заказчиком на выполнение ремонта лестничных клеток в здании, которое относится к объектам культурного наследия. В этом случае выполнение ремонтных работ освобождается от НДС, и право на льготу есть не только у подрядчика.

Право на освобождение от НДС есть и у субподрядчика, объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Но для этого нужен комплект документов:

  • справка о том, что объект входит в единый реестр или относится к выявленным объектам культурного наследия (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК);

  • копии договоров на выполнение работ (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК);

  • разрешение на работы от уполномоченного органа (ст. 45 Закона № 73-ФЗ);

  • лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Эти требования одинаковые для всех исполнителей – генподрядчика, подрядчика, субподрядчика и т. д. То есть для применения льготы у каждого из них должны быть все эти документы.

Таким образом, субподрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС при выполнении работ на объектах культурного наследия, как и его генподрядчик.

Также нужно получить в уполномоченном органе разрешение: для этого подать заявление о выдаче разрешения и приложить прошитую, пронумерованную и заверенную в установленном порядке копию договора субподряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (п. 16.2.3 Регламента, утв. приказом Минкульта № 811).

Остальные документы, перечисленные в п. 16.2.2 и 16.2.3 регламента, предоставляет в Минкульт только подрядчик.

А если у ИП нет всех этих документов – он не сможет применять льготу, и работы будут облагаться НДС в обычном порядке.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

