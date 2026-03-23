Минфин хочет усилить контроль за переводами между физическими лицами — чтобы выявлять серые доходы россиян

Министерство финансов подготовило законопроект о расширении обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России.

Цель — выявлять доходы граждан, получаемые через переводы от других физических лиц. Документ внесен в правительство, с ним ознакомились «Ведомости».

Сейчас переводы между гражданами в основном не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными поступлениями. Однако на практике под такие «подарки» зачастую замаскированы платежи по сделкам —например, за аренду жилья, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предполагает, что ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, а ЦБ сможет на основе этих данных сопоставлять карту финансовых активов человека с потоками его операций и выявлять аномалии.

Ключевым идентификатором при обмене данными станет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Это позволит связать сведения о счетах, операциях и доходах одного человека в разных системах, пишут «Ведомости».

Дата публикации: 23.03.2026, 23:21

