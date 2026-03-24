🙋 Для женщин-предпринимателей с детьми могут снизить налоговые ставки по УСН

Женщинам с детьми до 7 лет регионы смогут устанавливать ставки УСН от 1% до 6% при объекте «доходы» и от 5% до 15% при объекте «доходы минус расходы».

Регионам могут дать право снижать ставки налога на УСН для МСП, созданных женщинами с детьми до семи лет.

Такой законопроект разработала первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

«Марина Ким выступила с инициативой о введении специальных налоговых условий для женщин, совмещающих предпринимательскую деятельность с воспитанием детей. Подготовленный законопроект уже направлен на отзыв в Правительство РФ», — пишет пресс-служба депутата.

Изменения предлагается внести в ст. 346.20 НК. Регионам хотят дать право устанавливать пониженные ставки по УСН для малого и среднего бизнеса, созданного:

женщинами-ИП;

женщинами, владеющими не менее 50% компаний, которыми руководят.

Право на льготу будет у женщин с детьми до семи лет. Власти субъектов смогут устанавливать сниженные ставки УСН:

от 1% до 6% — при объекте налогообложения «доходы»;

от 5% до 15% — «доходы минус расходы».

Точные критерии применения льгот и перечень видов деятельности будет устанавливать кабмин.

По мнению автора инициативы, социальная политика должна учитывать стремление женщин одновременно строить карьеру и воспитывать детей. Рождение ребенка не должно означать отказ от профессионального развития и финансовой самостоятельности, добавила Марина Ким.