Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных иностранных товаров

До 2028 года создадут механизм субсидиарной ответственности операторов платформ.

Маркетплейсы будут нести ответственность за продажу некачественных товаров иностранными продавцами. Для этого до января 2028 года разработают механизм субсидиарной ответственности.

Об этом говорится в распоряжении правительства, пишет ТАСС.

Субсидиарная ответственность позволяет взыскивать долг не только с должника, но и с контролирующего или поручившегося за него другого лица.

Сейчас закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами, которые не являются российскими юрлицами.

При спорах с продавцами из-за границы применяются международные нормы и законодательство страны продавца, а российское покупатели некачественных товаров не защищены.

Россияне могут только изучать карточки на маркетплейсах, отзывы на товар и сами оценивают риски при доставке в РФ. Маркетплейсы при этом несут ограниченную ответственность – за предоставление достоверной информации.

В связи с этим Роспотребнадзор, Минэкономики и Минпромторг подготовят «механизм разрешения споров, предусматривающий субсидиарную ответственность оператора посреднической цифровой платформы в случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества у иностранного продавца».

Отчет о выполнении задачи представят в кабмине к январю 2028 года.