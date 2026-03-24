Ускорить возврат экспортного НДС можно с помощью сервиса РЭЦ

МСП-экспортеры могут быстрее вернуть НДС при экспорте с помощью цифрового сервиса Российского экспортного центра.

Сервис «Гарантия. Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре» поможет вернуть экспортный НДС в несколько раз быстрее стандартных сроков, пишет Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как сообщает РЭЦ, процедура займет в 6-8 раз меньше времени без ожидания завершения камеральных проверок.

Сейчас большинство экспортеров-МСП ждет возмещения налога до трех месяцев. Использование банковской гарантии в пользу налоговой позволит получить деньги на расчетный счет уже через 7-11 рабочих дней после подачи декларации.

Главным плюсом сервиса назвали полную цифровизацию и работу в режиме одного окна.

С его помощью можно получить одобрение гарантии в пользу ФНС за 7 рабочих дней с момента подачи упрощенного пакета документов.

Услуга доступна бизнесу из реестра МСП, работающему не менее 24 месяцев, с положительными показатели отчетности.

Гарантия банка позволит предпринимателям оперативно возвращать средства в оборот, направляя их на закупку сырья, оплату логистики или исполнение новых экспортных контрактов.

Подробнее о том, как безопасно вести внешнеэкономическую деятельность в 2026 г., расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Вы научитесь рассчитывать налоги и пошлины, заполнять декларации, разберетесь в обновлениях таможенного и валютного законодательства.

Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».