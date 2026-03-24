Правительство решило, как контролировать криптовалютный рынок

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту на сумму не более 300 тыс. рублей. Перед проведением операции обменники уточнят статус клиента, иначе им грозит штраф до 1 млн.

23 марта 2026 года правительство утвердило пакет законопроектов о легализации цифровых активов. Главное изменение — оборот криптовалют будет разрешен, но за нарушение правил работы с валютой введут жесткие санкции, вплоть до уголовной ответственности.

Согласно проектам:

В России будет можно покупать и продавать криптовалюту, но только через уполномоченных посредников .

Кеквалифицированных инвесторов ограничат лимитом на операции в 300 тыс. рублей , а перед покупкой крипты будет обязательное тестирование.

«Квалы» смогут проводить операции с любыми цифровыми активами без ограничений.

Криптообменники перед началом операции будут обязаны уточнить статус инвестора. Если продать неквалифицированному клиенту активы сверх лимита, будет штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.

«Проверка статуса будет проходить по тем же принципам, что и на фондовом рынке — через реестры ЦБ», — сказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Сделки с криптовалютой будут проверять на связь с нелегальной деятельностью, а также появится механизм защиты от мошенничества: подозрительные операции без согласия клиента возможно откатить, средства вернуть.

Ужесточится ответственность за нелегальный майнинг: если ущерб больше 13 млн рублей, нарушителю грозит лишение свободы до пяти лет или штраф от 500 до 2,5 млн. За ущерб менее 13 млн будет штраф до 1,5 млн.

Важно, что запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри РФ останется.

Представители рынка считают, что новые меры позволят очистить сектор, сократить число недобросовестных участников, а также снизить число злоупотреблений и вывести крипторынок из тени. Не исключено, что многие майнеры перестанут работать из-за риска штрафов и уголовного преследования.