Минфин прорабатывает варианты «пряника и кнута» для обеления майнеров
Минфин хочет ужесточить ответственность за нелегальный майнинг вплоть до уголовной. Законопроект уже разрабатывается, его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2026.
Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков.
По его словам, этот вопрос обсуждается.
«В целом наше отношение к майнингу такое же, как к любой другой экономической активности. Когда бизнес ведется легально и понятно, мы это приветствуем», — сказал чиновник.
Но не все майнеры готовы входить в реестр, вести свою деятельность открыто.
«Мы сейчас прорабатываем варианты и пряника, и кнута, чтобы майнеры обелялись. Пока вошли в реестр порядка трети всех майнинговых мощностей, это мало. Тут надо понять, что мешает», — пояснил Чебесков.
Если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону – он должен нести за это ответственность, вплоть до уголовной, добавил он.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.