Минфин прорабатывает варианты «пряника и кнута» для обеления майнеров

Минфин хочет ужесточить ответственность за нелегальный майнинг вплоть до уголовной. Законопроект уже разрабатывается, его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2026.

Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков.

По его словам, этот вопрос обсуждается.

«В целом наше отношение к майнингу такое же, как к любой другой экономической активности. Когда бизнес ведется легально и понятно, мы это приветствуем», — сказал чиновник.

Но не все майнеры готовы входить в реестр, вести свою деятельность открыто.

«Мы сейчас прорабатываем варианты и пряника, и кнута, чтобы майнеры обелялись. Пока вошли в реестр порядка трети всех майнинговых мощностей, это мало. Тут надо понять, что мешает», — пояснил Чебесков.

Если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону – он должен нести за это ответственность, вплоть до уголовной, добавил он.