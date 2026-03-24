ЦБ отложил для банков расширенные отчеты о трансграничных операциях физлиц

С 1 июля 2027 года банки будут передавать Центробанку сведения о трансграничных переводах, в том числе при оплате компьютерных игр, услуг, штрафов, покупок в интернет-магазинах и других операциях.

Новая форма отчетности для банков будет включать расширенные данные о трансграничных переводах физлиц. Центробанк решил перенесли вступление изменений в силу с 1 января на 1 июля 2027 года.

«Планируемая дата вступления в силу изменений в форму отчетности 0409407 пересмотрена на 1 июля 2027 года», — сказано в таблице замечаний и предложений к проекту.

Документ предусматривает, что банки будет предоставлять регулятору больше сведений в отчетности. В частности, в список включат данные об оплате компьютерных игр и услуг, страховых взносов, выплат, услуг связи, штрафов, товаров в интернет-магазинах, легковых автомобилей и т. д.

Регулятор в том числе планирует получать от банков сведения о резидентстве клиента (отправителя и получателя международного перевода), банковской комиссии, виде и способе транзакции.