Налоговая назвала типичные ошибки в декларациях УСН

Чтобы не было ошибок, упрощенцам рекомендуют сверяться с порядком заполнения, проверять расчеты, учитывать специфику отражения отдельных операций.

При заполнении деклараций по УСН налогоплательщики допускают ошибки, из-за чего им доначисляют налоги, начисляют пени и штрафы, пишет региональное УФНС.

Порядок заполнения УСН-деклараций регламентирован приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

В декларациях по упрощенке часто не соблюдают принцип нарастающего итога при отражении доходов и расходов — за три, шесть, девять месяцев и год. Это искажает налоговую базу отчетного периода и сумму налога к уплате.

Еще распространенная ошибка – неправильная ставка и соответствующий код, из-за чего налог исчисляется неверно.

Также ошибаются в указании признака наличия или отсутствия сотрудников в строке 102 раздела 2.1.1.

Нужно выбрать: код 1 — для юрлиц и ИП, являющихся работодателями;

либо код 2 – исключительно для ИП без сотрудников.

Часто пишут неверные суммы налога к доплате в разделе 1.1. Они должны строго соответствовать рассчитанным суммам налога по всем срокам уплаты. Ошибка может привести к доначислению налога и начислению пеней.

Также упрощенцы неправомерно уменьшают налоговую базу на сумму убытка прошлых лет, которого не было.

В разделе 3 не отражают суммы целевого финансирования (субсидии, гранты и т. д.), которые не учитываются в налогооблагаемой базе.

Встречаются ошибки в коде корректировки при подаче уточненной декларации.

В первичной декларации указывается код «0». При подаче уточненного расчета нужно ставить цифру, отличную от нуля: «1» — для первой корректировки, «2» — для второй и т. д.

Налоговики рекомендуют сверяться с актуальной версией порядка заполнения декларации, проверять соответствие указанных сумм фактическим расчетам, учитывать специфику отражения отдельных операций (убытки, субсидии и т. д.) и внимательно заполнять коды и признаки.

Это поможет минимизировать риски штрафов.

