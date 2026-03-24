Налоговая назвала типичные ошибки в декларациях УСН
При заполнении деклараций по УСН налогоплательщики допускают ошибки, из-за чего им доначисляют налоги, начисляют пени и штрафы, пишет региональное УФНС.
Порядок заполнения УСН-деклараций регламентирован приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.
В декларациях по упрощенке часто не соблюдают принцип нарастающего итога при отражении доходов и расходов — за три, шесть, девять месяцев и год. Это искажает налоговую базу отчетного периода и сумму налога к уплате.
Еще распространенная ошибка – неправильная ставка и соответствующий код, из-за чего налог исчисляется неверно.
Также ошибаются в указании признака наличия или отсутствия сотрудников в строке 102 раздела 2.1.1.
Нужно выбрать:
код 1 — для юрлиц и ИП, являющихся работодателями;
либо код 2 – исключительно для ИП без сотрудников.
Часто пишут неверные суммы налога к доплате в разделе 1.1. Они должны строго соответствовать рассчитанным суммам налога по всем срокам уплаты. Ошибка может привести к доначислению налога и начислению пеней.
Также упрощенцы неправомерно уменьшают налоговую базу на сумму убытка прошлых лет, которого не было.
В разделе 3 не отражают суммы целевого финансирования (субсидии, гранты и т. д.), которые не учитываются в налогооблагаемой базе.
Встречаются ошибки в коде корректировки при подаче уточненной декларации.
В первичной декларации указывается код «0». При подаче уточненного расчета нужно ставить цифру, отличную от нуля: «1» — для первой корректировки, «2» — для второй и т. д.
Налоговики рекомендуют сверяться с актуальной версией порядка заполнения декларации, проверять соответствие указанных сумм фактическим расчетам, учитывать специфику отражения отдельных операций (убытки, субсидии и т. д.) и внимательно заполнять коды и признаки.
Это поможет минимизировать риски штрафов.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.