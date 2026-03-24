Минфин предложил считать НДС для товаров из ЕАЭС по рыночной цене

Налоговики получат право вне проверок требовать транспортные накладные, договоры и счета-фактуры по ввезенным из ЕАЭС товарам. Это нужно, чтобы корректно рассчитать НДС по рыночной цене.

Правкомиссия по законопроектной деятельности приняла поправки Минфина в НК, которые установят правила определения рыночной цены для товаров, которые ввозят из стран ЕАЭС. Эти данные будут использовать при расчете НДС.

Пока что налоговики не могут корректировать цену ввезенных товаров, поскольку большинство внешнеторговых сделок не признают контролируемыми для целей налогообложения. Поэтому НДС платят с цены, которая не соответствует рыночной, а это приводит к неполному поступлению налога в казну. Об этом пишет «Коммерсант».

Изменения это исправят. К ввозимым товарам, которые подлежат обязательной маркировке или входят в список прослеживаемых, будут применять рыночную цену для расчета НДС. Если фактическая цена ниже минимальной границы, налог начислят с минимальной рыночной стоимости товара.

Кроме того, у ФНС будет право требовать транспортные накладные, договоры и счета-фактуры по этим товарам. Причем вне рамок налоговых проверок, достаточно только обосновать необходимость.

Узнайте, как работать с импортом товара – от оформления документов до учета и налогообложения, чтобы не попасть под штрафные санкции. Смотрите запись вебинара «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности».