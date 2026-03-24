Премиум 23.03 моб
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: мошенники предлагают перерасчет платы за электричество, в поездах начали продавать товары для питомцев, в Смоленске открыли «алмазный» кластер

Подготовили обзор главных событий дня — 24 марта 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Количество выдач кредитных карт в феврале 2026 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 и составило 1,06 млн.

  • Мошенники начали разводить россиян через перерасчет платы за электричество в мессенджерах. Они публикуют сообщения от фальшивых участников с якобы уже полученными 6-значными кодами для перерасчета. Остальным предлагают пройти аналогичную процедуру через Госуслуги, однако ссылка ведет на поддельный сайт, внешне копирующий официальный портал.

  • Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% — до 166 тыс.

  • В Госдуму внесли проект о праве посещать врачей под домашним арестом.

  • РЖД назначили дополнительные поезда «Сапсан» с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля 2026 года.

  • В поездах «Федеральной пассажирской компании» начали продавать товары для домашних животных. Пассажиры смогут приобрести питомцу плед из микрофибры, а также лакомства для собак и кошек.

  • На Чукотке ввели новые правила тарификации на внутренних авиарейсах. Гости региона, туристы и командированные будут приобретать билеты по стоимости выше льготного тарифа.

  • Авиакомпания S7 настроила программное обеспечение по приобретению субсидированных авиабилетов после вмешательства правоохранителей.

  • Роскосмос совместно с «Вкусно — и точка» запускают новую коллекцию детских наборов «Первые в космосе».

  • В Красноярском крае запустили первую умную станцию экомониторинга. Она создана на базе системы «Смарт-шлюз М1» и адаптирована к климатическим условиям и потребностям региона.

  • Роботы-доставщики «Яндекса» в ближайшее время появятся в Нижнем Новгороде, Химках, Люберцах, Одинцово и Долгопрудном.

  • «Гжель» стала первым региональным брендом, получившим международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы международной регистрации наименования места происхождения товара и географических указаний. 

  • «Новатэк» подписал предварительное соглашение с одним из покупателей газа во Вьетнаме и готов приступить к экспорту СПГ в ближайшее время.

  • В Смоленске появится «алмазный» кластер, там будут выпускать готовые изделия и обучать огранщиков.

  • С 1 апреля 2026 года в Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте будет можно только безналичным способом. Цена одной поездки при этом увеличилась на 10-15%.

  • Илон Маск анонсировал строительство двух заводов по производству чипов для Tesla и SpaceX. Он считает, что нынешних поставщиков чипов в будущем станет недостаточно.

Автор

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим