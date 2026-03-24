⚡️ Итоги дня: мошенники предлагают перерасчет платы за электричество, в поездах начали продавать товары для питомцев, в Смоленске открыли «алмазный» кластер

Количество выдач кредитных карт в феврале 2026 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 и составило 1,06 млн.

Мошенники начали разводить россиян через перерасчет платы за электричество в мессенджерах. Они публикуют сообщения от фальшивых участников с якобы уже полученными 6-значными кодами для перерасчета. Остальным предлагают пройти аналогичную процедуру через Госуслуги, однако ссылка ведет на поддельный сайт, внешне копирующий официальный портал.

Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% — до 166 тыс.

В Госдуму внесли проект о праве посещать врачей под домашним арестом.

РЖД назначили дополнительные поезда «Сапсан» с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля 2026 года.

В поездах «Федеральной пассажирской компании» начали продавать товары для домашних животных. Пассажиры смогут приобрести питомцу плед из микрофибры, а также лакомства для собак и кошек.

На Чукотке ввели новые правила тарификации на внутренних авиарейсах. Гости региона, туристы и командированные будут приобретать билеты по стоимости выше льготного тарифа.

Авиакомпания S7 настроила программное обеспечение по приобретению субсидированных авиабилетов после вмешательства правоохранителей.

Роскосмос совместно с «Вкусно — и точка» запускают новую коллекцию детских наборов «Первые в космосе».

В Красноярском крае запустили первую умную станцию экомониторинга. Она создана на базе системы «Смарт-шлюз М1» и адаптирована к климатическим условиям и потребностям региона.

Роботы-доставщики «Яндекса» в ближайшее время появятся в Нижнем Новгороде, Химках, Люберцах, Одинцово и Долгопрудном.

«Гжель» стала первым региональным брендом, получившим международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы международной регистрации наименования места происхождения товара и географических указаний.

«Новатэк» подписал предварительное соглашение с одним из покупателей газа во Вьетнаме и готов приступить к экспорту СПГ в ближайшее время.

В Смоленске появится «алмазный» кластер, там будут выпускать готовые изделия и обучать огранщиков.

С 1 апреля 2026 года в Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте будет можно только безналичным способом. Цена одной поездки при этом увеличилась на 10-15%.