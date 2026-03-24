Бухгалтеры ищут замену Telegram, но переходить в MAX пока опасаются

Чаще всего компании стараются переехать в социальную сети ВКонтакте, общаться по электронной почте или устанавливать обходные средства для работы Telegram.

Привычный способ коммуникации через мессенджер Telegram становится недоступным. Даже несмотря на то, что официально Роскомнадзор не блокировал это приложение, оно остается недоступным для большинства пользователей.

Многие решают проблему, используя обходные способы. Также компании и ИП задумались над тем, чтобы переехать в другую социальную сеть. Бухгалтеры в комментариях к новости о сбоях в работе Telegram пишут, что уже есть опыт цифровой миграции: сначала из WhatsApp1 переезжали в Telegram, а сейчас в ВК.

Некоторые выбирают мессенджер MAX, но к этому относятся с опаской.

«В MAX перешел. Общаюсь с ФСБ, они говорят, что никого не слушают и не читают», — пишет комментатор.

Также пользовали начали покупать отдельные телефоны: бюджетные, но с операционной системой, которая поддерживает установку приложения MAX. Для него даже придумали отдельное название — «максофон».

По рабочим и бизнес-вопросам стали чаще общаться по телефону, а документами обмениваться по электронной почте.