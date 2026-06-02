Эксперт: бухгалтер может экономить до 5 часов в день и не ошибаться

Автоматизация процессов в бухгалтерии позволяет убрать хаос переписок, звонков и поиска документов, из-за которого специалисты теряют большую часть рабочего времени.

У современного бухгалтера в среднем открыто до 47 вкладок, 12 чатов и несколько рабочих систем. На переключение между сервисами, поиск информации и восстановление контекста уходит до пяти часов в день. Автоматизация позволяет фиксировать задачи в CRM, назначать ответственных и контролировать сроки, что уменьшает риск потери информации.

Синхронизация 1С и СБИС освобождает до четырех часов рабочего времени в день, а автоматизация раздельного учета НДС экономит клиентам более 80 тыс. рублей.

Об этом «Клерку» рассказала Инесса Мальцева — основатель и руководитель бухгалтерской компании Андромеда, председатель совета директоров Глобал Финанс 2.0, топ-тренер 2025 года международной бизнес-школы по заработку учеников.

Онлайн-школа для бухгалтеров и владельцев бухгалтерских агентств «Я Аутсорсер» — генеральный партнер конференции «Клерка».

❗Полное выступление Инессы Мальцевой смотрите онлайн 5 июня на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026»!

Для вас выступят 25+ экспертов. 3 потока. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Вы получите доступ к трансляции всех выступлений спикеров, закрытому телеграм-чату, и сможете задать спикерам волнующие вас вопросы. Ждем вас!