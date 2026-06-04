Собственники хотят видеть деньги, а не отчетность: эксперт рассказал, как изменилась роль главбуха

Собственники малого и среднего бизнеса все чаще ожидают от бухгалтерии не только отчетности, но и ответов для принятия управленческих решений.

Управленческий учет становится обязательным элементом работы компании, а главный бухгалтер — центральным звеном в формировании финансовой картины бизнеса.

Предприниматели хотят понимать, сколько бизнес зарабатывает в реальности, почему прибыль не превращается в деньги, какие направления работают в минус и сколько средств можно безопасно вывести. Однако традиционная бухгалтерская отчетность не закрывает эти вопросы. Она показывает прошлое, но не объясняет текущую эффективность и не дает целостного взгляда на бизнес. Об этом «Клерку» рассказал Ильдар Мухарашев — СЕО компании Хорошие люди, руководитель продукта 1CPNL.ru, эксперт по автоматизации финансового учета.

Сегодня компании используют разные подходы к управленческому учету — от таблиц до сервисов и инструментов в 1С. Однако каждый из них решает лишь часть задачи и создает свои сложности. Поэтому бизнес постепенно расширяет роль бухгалтерии, переходя от оборотно‑сальдовых ведомостей к цифровым управленческим панелям, которые дают собственнику оперативную и понятную картину.

Больше о том, как наладить управленческие процессы в компании Ильдар Мухарашев расскажет на конференции «Клерка».

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